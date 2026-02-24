Agropoli punta al potenziamento del mercato della frutta. Ecco il progetto

L’amministrazione comunale di Agropoli ha ufficialmente avviato le procedure per intercettare i finanziamenti regionali destinati al potenziamento dei mercati rionali. L’Ente ha approvato un atto di indirizzo rivolto all’ufficio SUAP per la partecipazione a un avviso pubblico promosso dalla Regione Campania.

Il progetto per il mercato di piazza Merola

La scelta strategica della Giunta, guidata dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi, è ricaduta sul mercato giornaliero della frutta di piazza Merola. La decisione di puntare su questa specifica area è motivata dalla sua posizione nevralgica nel cuore del centro cittadino e dalla consistenza della struttura, che ospita attualmente 37 posteggi, di cui 14 dedicati al settore ortofrutticolo e 23 riservati ai produttori agricoli.

Nonostante il territorio comunale vanti anche un altro mercato, l’amministrazione ha ritenuto prioritario intervenire sulla struttura coperta dedicata ai Caduti sul lavoro per massimizzare l’impatto dell’investimento sulla comunità e sul tessuto commerciale locale.

Dettagli del finanziamento e requisiti

Il bando regionale mette a disposizione contributi a fondo perduto fino a un massimo di 80.000 euro per singolo progetto. Per accedere a tali risorse, il Comune dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 10% del costo totale dell’intervento.

Gli obiettivi principali dell’iniziativa includono l’ammodernamento e la riqualificazione dell’area, l’efficientamento energetico, il miglioramento della sostenibilità ambientale.

Prossime scadenze

L’ufficio SUAP è ora incaricato di predisporre la documentazione tecnica necessaria per la presentazione della domanda, che dovrà avvenire esclusivamente tramite procedura telematica.