Agropoli: polemiche sugli eventi estivi, risponde l’assessore Roberto Apicella

Per la prima volta, dopo decenni, il comune di Agropoli si è presentato alla vigilia della stagione estiva senza un cartellone degli eventi. La questione non ha mancato di innescare polemiche, ma l’assessore agli eventi, Roberto Apicella si mostra tranquillo e fiducioso.

“Scusate il ritardo”

“Sono un po’ di anni che parliamo di un programma annuale per la città – spiega – Ogni anno nel periodo estivo proponiamo iniziative di intrattenimento, quest’anno abbiamo preferito puntare principalmente sui servizi legati al turismo”. Poi sul programma estivo ammette: “Siamo partiti un po’ in ritardo. Questo non è dipeso da noi ma cercheremo di accelerare il più possibile. Ci scusiamo per il ritardo ma abbiamo la possibilità di recuperare”.