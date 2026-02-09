Agropoli: per la prima volta la Staffetta Campestre Mista

Si è svolta nella splendida cornice del Centro Visite Trentova Tresino la prima delle due prove che decreteranno il campione provinciale CDS di una specialità del tutto nuova: la Staffetta Campestre Mista. Un format inedito che ha subito riscosso grande interesse, richiamando ad Agropoli numerose società sportive desiderose di mettersi alla prova in questa nuova disciplina.

La manifestazione

La manifestazione si è svolta in un clima di entusiasmo, sportività e sana competizione, valorizzando ancora una volta il territorio e la passione per l’atletica leggera. Ai nostri microfoni è intervenuto il presidente dell’Atletica Agropoli, Angelo Palmieri, che ha espresso grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento e per l’ampia partecipazione registrata.

Palmieri ha inoltre sottolineato come questa staffetta fosse fortemente voluta da lui, ribadendo l’importanza di innovare e sperimentare nuove formule per far crescere il movimento. Uno sguardo, infine, rivolto al futuro, con l’annuncio di ulteriori novità in arrivo per un settore in continua espansione.