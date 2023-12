Agropoli: ok al progetto “lo sport come strumento di integrazione”

La New Basket Agropoli Paestum intende promuovere lo sport, ed in particolare il basket, quale strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, nonché quale strumento di inclusione e di integrazione di gruppi a rischio emarginazione, attraverso l’iniziativa intitolata “lo sport come strumento di integrazione”, patrocinata dall’amministrazione comunale agropolese.

Il progetto

Il progetto promosso dalla società cestistica guidata dal Presidente Angelo Farese, prevede la pratica gratuita di attività di basket ed è rivolta ai bambini, pre adolescenti, e adolescenti con età compresa tra gli 8 e i 17 anni della città di Agropoli appartenenti a nuclei familiari che presentano difficoltà socioeconomiche il cui idee non superi i € 7.000,00, o che sia comunque accertato dagli uffici dei servizi sociali uno stato di fragilità sociale non economica.

Il progetto inizierà il 18 dicembre e terminerà il 31 dicembre 2024.La sede dello stesso sarà l’impianto sportivo A. Di Concilio sito in via Taverne ad Agropoli e i giorni di attività sportiva saranno il lunedì dalle ore 15.00 alle or 16.30 e il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00.

Come accedere al beneficio

Dal 12 dicembre i cittadini interessati possono presentare il modello di domanda, compilato in tutte le sue parti e corredato dalla documentazione richiesta, disponile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Agropoli nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, e/o sul sito istituzionale del Comune nella sezione “bandi e concorsi”.

Le istanze dovranno essere presentate presso l’ufficio protocollo del comuni di Agropoli con consegna a mano o a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it.