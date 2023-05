La New Basket Agropoli/Paestum sconfitta al Pala Di Concilio. Finisce il cammino playoff

Il sogno promozione A2 della New Basket Agropoli/Paestum si infrange nella gara di ritorno dei play-off nazionali contro Basket Livorno con il punteggio di 43-71.

Nonostante il successo ottenuto settimana scorsa in casa del Basket Livorno, le ragazze di coach Di Pace vengono eliminate per la differenza canestri in entrambe le partite.

Incontro dominato dalle livornesi

L’incontro viene dominato fin dal principio dalla squadra ospite che comanda il gioco portandosi avanti di 10 punti già all’inizio del primo quarto.

Nel secondo quarto, le ragazze della New Basket Agropoli/Paestum provano a rientrare in partita, ma il Basket Livorno risponde colpo su colpo mantenendo le distanze invariate.

Negli ultimi due quarti le ragazze di casa sembrano subire lo svantaggio avversario e non riescono più a rientrare in partita, sbagliando molto sia dalla media che dalla lunga distanza.

Ne approfittano le ospiti portandosi in vantaggio di quindici lunghezze, fino al risultato finale di 43-71.

Termina così l’incontro con l’eliminazione della squadra Cilentana, nonostante una stagione sempre ai vertici della classifica e una finale regionale conquistata.

Grande rammarico per la New Basket Agropoli/Paestum che vede il proprio sogno infrangersi proprio sul finale.