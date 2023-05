La New Basket Agropoli/Paestum espugna Livorno

Nella semifinale d’andata degli spareggi Nazionali, la New Basket Agropoli/Paestum s’impone sulla Jolly Acli Basket Livorno per 50-52.

Grande vittoria per le ragazze di coach Di Pace che continuano a inseguire il sogno A2.

Gara 2 domenica prossima al Pala Di Concilio di Agropoli, per sancire la squadra che accederà alle finali Nazionali per la promozione.

Il match

Inizia la semifinale con un’atmosfera carica di tensione, con la posta in palio molto alta che sembra influenzare entrambe le squadre. Per oltre tre minuti, nessuna delle due squadre riesce a segnare un canestro. Solo al quarto minuto, Federica Chiovato sblocca il punteggio con un elegante canestro, portando il punteggio a 2-0.

Equilibrio nel primo quarto

Nonostante il punteggio basso, la prima frazione di gioco è ricca di emozioni grazie all’estremo e coinvolgente equilibrio tra le due squadre. Le ospiti si distinguono leggermente, con Zanetti che segna 6 punti e le conclusioni dalla distanza di Lombardi e Milani, mentre Livorno ha in Sassetti e Ceccarini le giocatrici più brillanti finora. Dopo dieci minuti, la New Basket Agropoli Paestum è in vantaggio di due punti, con il punteggio di 12-14.

Parità al termine del secondo quarto

Il secondo quarto presenta gli stessi ingredienti del primo, con incertezza e intensità. Cambiano invece le protagoniste, con le giocatrici che si distinguono, soprattutto per la squadra di casa. Federica Chiovato, Zanetti e Lombardi si mettono nuovamente in evidenza per la New Basket Agropoli Paestum. Nel Livorno, invece, sono Rosellini, Evangelista e Costa a produrre le giocate più rilevanti. Nonostante ciò, l’equilibrio tra le due squadre rimane, e al termine del primo tempo siamo in perfetta parità con il punteggio di 24-24.

Continua l’equilibrio nel terzo quarto

Il terzo quarto prosegue con un susseguirsi di emozioni. Entrambe le squadre giocano con grande ardore, senza riuscire a prendere il largo nel punteggio. L’alternarsi delle squadre al comando della partita aggiunge valore a una semifinale entusiasmante e avvincente, all’altezza di una promozione in Serie A2 Femminile. Numerose giocatrici si distinguono in entrambe le squadre, con dieci diverse realizzatrici nel terzo quarto. Al minuto 30, il punteggio rimane ancora in parità con un risultato di 37-37, preannunciando un ultimo quarto emozionante.

New Basket Agropoli Paestum vince di misura

La frazione conclusiva non solo non delude le aspettative, ma regala ancora più emozioni del previsto. Lo straordinario equilibrio tra le due squadre si spezza nella parte centrale dell’ultimo quarto, quando la New Basket Agropoli Paestum riesce a prendere il sopravvento sul punteggio di 41-45. Livorno, però, non si arrende, anzi, si produce in un generoso forcing che, con Sassetti protagonista, vale prima l’aggancio (48-48) poi il sorpasso (50-48) quando manca meno di un minuto da giocare. Ed è a quel punto che la New Basket fa il capolavoro: le magenta, infatti, pur potendosi accontentare di una sconfitta di misura (con un eventuale -2 sarebbe bastato vincere di 3 al ritorno per passare il turno) decidono di non accontentarsi e di provare a vincerla. Seka, con uno spettacolare canestro (più fallo subìto), regala la parità alle sue (50-50) e, sebbene non completi il gioco da tre punti, mette i presupposti per quanto avverrà di lì a poco: le cilentane, infatti, difendono in maniera eccellente sull’ultimo possesso delle toscane poi, sulla ripartenza, Milani subisce un fallo antisportivo e, presentatasi in lunetta, con straordinaria freddezza sigla un 2/2 che consegna un successo di straordinario valore (nonché assai prestigioso) alla New Basket Agropoli Paestum che vince con il punteggio di 50-52.