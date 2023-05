La New Basket Agropoli – Paestum si laurea campione regionale

Nella finale regionale tra New Basket Agropoli – Paestum e Ariano Irpino, le ragazze Cilentane escono vittoriose per 59-35, laureandosi così campionesse regionali.

La cronaca del match

La partita tra New Basket e Virtus Basket si è conclusa con la vittoria delle padrone di casa, che hanno avuto la meglio su un Ariano Irpino che ha lottato ma non è riuscito a tenere il passo nell’ultimo quarto.

Il match è stato caratterizzato da una prima metà di frazione ricca di errori da entrambe le parti, ma le ospiti sono riuscite a prendere il sopravvento, portandosi in vantaggio di 5 punti dopo i primi 4 minuti.

Nella seconda metà del primo periodo, la New Basket ha alzato le percentuali e ha trovato molti punti dalle sue giovani giocatrici, come Benedetta Chiovato, riuscendo a recuperare e a pareggiare il punteggio al 10′.

La rimonta della New Basket nel secondo quarto

Nella prima metà del secondo quarto, la New Basket ha preso il controllo della partita, distanziando notevolmente le ospiti. Grazie all’ottima prestazione di Benedetta Chiovato, coadiuvata da Catarozzo e Marino, le padrone di casa sono volate sul +9 al 16′. Nell’ultima parte del primo tempo, però, sono state le irpine a farsi preferire, accorciando lo svantaggio accumulato finora grazie a una prestazione brillante di D’Ambrosio. All’intervallo lungo, le padrone di casa erano avanti di soli 4 punti.

La svolta nel terzo quarto

La Virtus Basket ha iniziato il terzo quarto con una grande rimonta, grazie ai 5 punti consecutivi di Ferraretti, riportando il punteggio in parità al minuto 24. Ma la partita ha continuato ad avere un andamento altalenante, con la New Basket che è stata più efficace nella seconda metà della frazione, grazie a Lombardi, Milani e Catarozzo, che hanno consentito alle padrone di casa di rimettere la testa avanti e di presentarsi all’ultimo quarto con un margine non elevatissimo ma significativo.

La New Basket vince il Titolo Regionale

Nell’ultimo quarto, la New Basket ha alzato il ritmo e la qualità, con Chiovato, Seka, Zanetti e Milani che hanno mostrato le loro notevoli qualità fisiche e tecniche, portando la squadra a giocare un’ultima frazione da ben 29 punti all’attivo. Ariano Irpino ha lottato fino alla fine, ma non è riuscito a recuperare lo svantaggio accumulato e la partita si è conclusa con la vittoria della New Basket per 59-39.

La squadra magenta sponsorizzata da InfoCilento si aggiudica il Titolo Regionale e diventa testa di serie numero 1 della regione Campania agli Spareggi Nazionali, che scatteranno la prossima settimana.

La Virtus Basket, invece, pur avendo subito la sconfitta, parteciperà anche lei agli Spareggi per la promozione in Serie A2 Femminile.