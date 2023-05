La New Basket Agropoli Paestum vola in Finale

Grande risultato ottenuto dalle ragazze di coach Di Pace, dopo aver dominato per tutta la stagione regolare, arrivando prime nel proprio girone, adesso guadagnano anche il pass per la finale play-off, dopo aver superato una squadra ostica come Partenope Sant’Antimo.

Il match

Le Cilentane cercano di indirizzare subito l’incontro, portandosi subito in vantaggio e provando la fuga, ma la squadra non ci sta e risponde colpo su colpo. Nei primi due quarti la partita resta in equilibrio, ma all’inizio del terzo quarto arriva l’allungo decisivo delle ragazze della New Basket Agropoli Paestum, guidate da una Seka in formato super, costruiscono il loro vantaggio fino alla vittoria finale per 46-61.

Altra grande vittoria per le Cilentane che adesso puntano dritto verso l’obiettivo serie A, in attesa di conoscere la propria avversaria.