Play off: buona la prima per la New Basket Agropoli/Paestum.

La New Basket Agropoli/Paestum supera per 72-53 la Partenope Sant’Antimo nella prima gara dei Play Off Femminili di Serie B.

L’incontro vede le due squadre affrontarsi a viso aperto, colpo su colpo, nei primi due quarti la squadra ospite comanda il gioco facendosi preferire alla New Basket Agropoli/Paestum, che risulta molto imprecisa al tiro.

Alla metà dei due quarti il risultato è di 32-34, con le ospiti che siglano una tripla sullo scadere che vale il sorpasso momentaneo.

La New Basket Agropoli Paestum sale in cattedra

Nella ripresa la musica cambia e la New Basket Agropoli/Paestum, prende in mano le redini della partita iniziando a comandare il gioco.

Il terzo quarto si conclude con il parziale di 50-45, con una buona percentuale della squadra di casa al tiro.

L’allungo decisivo arriva nel quarto quarto, quando la New Basket Agropoli/Paestum si impone con il risultato finale di 72-53.

Gara 2: vittoria e sarà finale

Buona la prima partita al meglio delle tre, valida per la semifinale play-off della Serie B, adesso per gara due si andrà a Sant’Antimo, in caso di vittoria per la New Basket Agropoli/Paestum, quest’ultima avrà accesso alla finale per la conquista della promozione

.