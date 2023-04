La New Basket Agropoli/Paestum sconfigge Ariano Irpino al Pala Di Concilio

Altra vittoria per le ragazze della New Basket Agropoli/Paestum, che al Pala Di Concilio, hanno superato l’Ariano Irpino Basket per 69-60.

Una vittoria che consente alle Cilentane di guadagnare il terzo successo su quattro partite disputate nella fase a orologio, chiusa in vetta alla classifica.

Dopo la sconfitta di settimana scorsa sul campo di Benevento, le ragazze della New Basket Agropoli/Paestum ritrovano subito la vittoria e continuano a coltivare il sogno promozione.

Il match

Partita equilibrata tra le due compagini, che per tutti e quattro i quarti si sono affrontate a viso aperto, colpo su colpo, alla fine la spuntano le ragazze di coach Di Pace, imponendo la maggior qualità sia sotto canestro che dalla distanza alle ragazze avellinesi.

L’allungo decisivo arriva nell’ultimo quarto, grazie ai canestri di Lombardi, Seka e Chiovato.