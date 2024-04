Albanella: Felicia Gaudiano in campo alle elezioni europee

Felicia Gaudiano potrebbe essere candidata dal Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni europee. Ad annunciarlo il senatore Francesco Castiello. Gaudiano, già Senatrice della Repubblica con i pentastellati, eletta nel 2018, è originaria di Albanella. Commercialista, era stata ricandidata nel 2022 senza essere rieletta.

La scelta spetta agli iscritti

Ora una nuova avventura. Il suo partito, infatti, ha scelto di proporla come candidata alle elezioni europee, come annunciato dal Senatore Francesco Castiello. Oggi, lunedì 22 aprile, gli iscritti riceveranno la mail per scegliere i candidati. Avranno possibilità di votarla i residenti in Campania, Calabria, Basilicata, Abbruzzo, Molise, Puglia.

Le dichiarazioni

«Felicia rappresenta la dedizione e la determinazione necessarie per fare la differenza». Così il senatore Francesco Castiello.