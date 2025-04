Agropoli, ok al bilancio di previsione. Previsti aumenti per la TARI: «Saranno solo momentanei»

Ok al bilancio di previsione ad Agropoli. L’approvazione è avvenuta durante l’ultima seduta di consiglio comunale, seppur tra le polemiche delle minoranze.

«È un bilancio che ha delle criticità che un po’ alla volta stiamo risolvendo grazie alle maggiori capacità di riscossione – ha spiegato il sindaco Mutalipassi – Ha un avanzo che riuscirà a gestire il disavanzo tecnico di amministrazione che siamo tenuti a coprire come per legge».

Poi ha annunciato una novità: «Ci saranno incrementi sulla Tari per l’anno 2025 di circa il 10% per le utenze domestiche e il 20% per le utenze non domestiche ma – assicura il primo cittadino – dal prossimo anno le tariffe torneranno quelle che abbiamo avuto in questi anni».