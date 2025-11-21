Agropoli, nuovi fondi per la biblioteca comunale

L’Amministrazione comunale di Agropoli, retta dal sindaco Roberto Mutalipassi, ottiene fondi per la Cultura. La rinnovata Biblioteca civica ‘Costabile Cilento’ è stata infatti inserita tra i beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro della Cultura n. 272 del 5 gennaio 2025, finalizzata al sostegno delle biblioteche italiane attraverso contributi destinati all’acquisto di libri.

Il finanziamento, pari a circa 15.800 euro, è stato ufficialmente confermato con la pubblicazione del D.D.G. n. 239 del 13 novembre 2025. Queste risorse rappresentano un importante investimento nella promozione della lettura e della cultura sul territorio. La somma sarà destinata all’acquisto di novità editoriali, opere di narrativa, saggistica, testi per ragazzi e materiali utili all’aggiornamento delle collezioni, con particolare attenzione alle esigenze dei lettori e allo sviluppo di servizi sempre più inclusivi.

La Biblioteca, posta al secondo piano del Palazzo Civico delle Arti, rappresenta oggi un punto di riferimento culturale per la città e per il sistema scolastico locale, grazie ai suoi spazi moderni, alla sezione “Biblioteca del Mare” e alla sua vocazione di centro di educazione e inclusione, collocandosi pienamente nel quadro delle politiche culturali dell’Amministrazione Comunale e nelle finalità del Patto per la Lettura della città di Agropoli, riconosciuta “Città che legge” dal CEPELL.

Una realtà moderna: l’intero patrimonio librario della biblioteca è consultabile online attraverso il catalogo del Sistema Bibliotecario Paestum Alto Cilento. È possibile effettuare ricerche, verificare la disponibilità dei volumi e accedere a tutti i servizi digitali visitando il sito: https://sbpaestumaltocilento.it/ qui, gli utenti possono da subito utilizzare il catalogo online, in continuo aggiornamento, per una consultazione rapida dei libri in prestito.

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, e il consigliere delegato alla Cultura, Franco Crispino, dichiarano: «L’assegnazione di queste risorse ci permette di rafforzare ulteriormente il nostro ruolo di presidio culturale, ampliando l’offerta bibliografica e il nostro già ricco e variegato catalogo. È un riconoscimento importante che valorizza il lavoro quotidiano svolto dal nostro personale e conferma la centralità del Palazzo Civico delle Arti quale luogo di conoscenza e incontro per tutta la comunità».