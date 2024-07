Parte delle associazioni un progetto per la riqualificazione di Trentova. L’Atletica Agropoli, infatti, ha dato il via ad un intervento di pulizia di alcune aree propedeutico ad investimenti per creare aree attrezzate per attività sportive e ludiche.

L’obiettivo è quello di garantire la riqualificazione dell’area e renderla fruibile anche alle persone con disabilità. Anche il comune di Agropoli e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni hanno garantito supporto per l’iniziativa