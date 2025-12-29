Agropoli, ladri in azione nell’asilo di piazza Serra

Ladri in azione presso l’asilo statale di piazza Paolo Serra, ad Agropoli. Ignoti sono riusciti ad accedere alla struttura probabilmente durante la notte.

Il colpo

Una volta dentro hanno messo tutto a soqquadro riuscendo a portare via alcuni prodotti alimentari dalla mensa. Poi si sono dileguati senza lasciare traccia.

Da comprendere quando sia avvenuto il colpo considerato che l’asilo è chiuso in questo periodo per le festività natalizie; la scoperta è avvenuta questa mattina.

Del caso sono stati informati i carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno avviato le indagini sul caso.