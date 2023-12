Agropoli: la natività torna in località Moio. Mutalipassi: “Un gesto per esprimere solidarietà ai cittadini alluvionati”

La scelta dell’amministrazione comunale di Agropoli sulla location dove installare la natività gigante in cartapesta non è piaciuta ai cittadini della località mattine. L’opera venne realizzata sei anni fa dai mastri cartapestai locali ed installata nel centro cittadino.

Le statue, alte oltre tre metri e adagiate in una capanna in legno, rappresentano la classica scena della natività. In tanti ogni anno hanno scelto di scattarsi selfie accanto alle immagini, tanto che l’opera era ormai divenuta una vera e propria attrazione. Quest’anno la natività è stata installata nuovamente nella contrada Moio, ma a rivendicarla ci sono i cittadini della frazione Mattine. Per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mutalipassi la scelta è stata fatta per esprimere solidarietà ai cittadini alluvionati.