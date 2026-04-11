Agropoli: inaugurata la seconda edizione di Active, tre giorni di fitness, danza aerea e sport da combattimento

L’evento Active ad Agropoli, entra nel vivo. L’attesissima manifestazione multisportiva promette di trasformare il weekend in un’esperienza dinamica e coinvolgente. L’evento si presenta come un contenitore multidisciplinare capace di spaziare dal fitness più energico alle evoluzioni della danza aerea, includendo la disciplina e il rigore degli sport da combattimento. Una tre giorni concepita non solo per gli atleti agonisti, ma per chiunque desideri avvicinarsi al mondo del movimento e del benessere fisico.

I poli dell’eccellenza sportiva: PalaGreen e Pala Impastato

Il cuore pulsante dell’iniziativa batte all’interno del PalaGreen e del Pala Impastato, le due strutture comunali che, per l’occasione, hanno cambiato veste diventando veri e propri centri di aggregazione sportiva. L’allestimento delle aree è stato studiato per permettere la simultaneità delle diverse attività, garantendo a ogni disciplina uno spazio d’elezione e al pubblico la possibilità di transitare tra le diverse specialità in un’atmosfera di festa e condivisione.

La voce dei protagonisti: entusiasmo e promozione del territorio

Il successo di Active non risiede solo nei numeri, ma nella passione di chi ha ideato e costruito il progetto. Ai nostri microfoni, le organizzatrici e lo staff tecnico hanno espresso profonda soddisfazione per l’accoglienza ricevuta. Gli istruttori impegnati nelle sessioni hanno evidenziato come tali contesti siano fondamentali per la crescita del tessuto sociale locale.

L’importanza della partecipazione collettiva è stata il filo conduttore delle testimonianze raccolte, ribadendo la volontà di rendere lo sport un pilastro della comunità. La soddisfazione generale traspare chiaramente dalle parole dei responsabili, che guardano a questa iniziativa come a un punto di partenza per future sinergie territoriali.