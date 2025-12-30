Agropoli: firmata ordinanza per un Capodanno sicuro, stop a botti e fuochi d’artificio

Anche ad Agropoli stop a botti e fuochi d’artificio per il Capodanno. Il sindaco Roberto Mutalipassi ha firmato un’ordinanza che vieta, su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in luogo privato laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, l’accensione di botti e prodotti pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo – anche se di libera vendita – nei giorni 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026.

Un appello al senso di responsabilità

L’Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e realisticamente non esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni e delle conseguenze che tale tradizione può avere per la sicurezza propria e degli altri.

Per i trasgressori dell’ordinanza è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 500,00, oltre le spese di procedimento e notifica

“Ho ritenuto anche quest’anno di firmare l’ordinanza che vieta l’utilizzo e lo scoppio di petardi, botti e artifici pirotecnici nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. – commenta il primo cittadino Mutalipassi – L’obiettivo è fare in modo che possa essere una festa per tutti, compresi gli animali d’affezione, che soffrono particolarmente i rumori forti. Peraltro, come è ben noto, petardi e botti possono risultare molto pericolosi e rappresentare una minaccia per la pubblica e privata incolumità.”

“Al di là del provvedimento adottato, mi appello quindi al buon senso di tutti affinché il finale dell’anno sia all’insegna dell’allegria e di un divertimento sano e responsabile. Un risultato che può essere raggiunto anche senza ricorrere a fuochi pirotecnici, petardi e simili”.