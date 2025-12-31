Agropoli, fiamme a fine anno: vasto incendio tra le località Moio e Marrota

Sul posto i Vigili del Fuoco. Si sospetta la natura dolosa del rogo

A cura di Redazione Infocilento

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nelle scorse ore, interessando una fascia territoriale compresa tra le località Moio, Marotta e Palombe di Agropoli.

L’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato intorno al tardo pomeriggio, quando alcuni residenti delle zone colpite hanno notato i primi focolai in una zona isolata.

Sul posto sono giunte tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate complesse. I caschi rossi hanno lavorato per diverso tempo prima di riuscire a circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area.

È molto probabile che l’origine dell’incendio sia dolosa.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *