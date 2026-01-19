Agropoli e Piao, Del Mastro: “Mutalipassi paga la consulenza di Cerretani”

“Ancora una volta la cosa pubblica agropolese viene utilizzata come una cosa privata”. Così il cosigliere provinciale e coordinatore Cilento Nord di Fratelli d’Italia Modesto Del Mastro. “Il Piao approvato dalla giunta comune del sindaco Roberto Antonio Mutalipassi prevede l’individuazione di nuove figure apicali a Palazzo di Città. Tra esse, pare, possa essere inserita una persona vicina ad un esponente politico del Partito Democratico, un tempo vice presidente della Provincia ed oggi senza incarichi pubblici che però continua ad essere vicino ai dem”.

Le accuse

“Auspichiamo non si concretizzi questa possibilità – aggiunge Del Mastro – ma se così dovesse essere, sarà il prezzo da pagare da parte del sindaco nei confronti di Luca Cerretani, molto attivo negli ultimi prima a fianco della candidata sconfitta alle Regionali Rosa Lampasona, per quale è stata mandatario elettorale, e dopo per la breve campagna elettorale del primo cittadino candidato a Palazzo Sant’Agostino con il Pd. Nulla quaestio sulla professionalità della dipendente, ma una legge morale, se esiste ancora, vedrebbe altre scelte, onde evitare questo tipo di situazioni”.

Soddisfazione per la nomina di Cauceglia

“Unica nota positiva è la prossima nomina a comandante di Maurizio Cauceglia, un ritorno in grande stile per un uomo che ha sempre dimostrato lealtà, giustizia e rispetto per le regole e per le istituzioni. Sarà ovviamente necessario un incremento di risorse per il corpo, anche per far fronte a tutte le difficoltà nelle quali Agropoli vive. Nel buio in cui la città è finita, c’è qualche piccolo barlume”.