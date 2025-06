Agropoli: conclusa la seconda giornata della Mediterraneo Cup-Trofeo Franco Di Sergio

Conclusa la seconda giornata della Mediterraneo Cup – Trofeo Franco di Sergio ad Agropoli, con sport, pubblico e testimonianze di protagonisti del basket nazionale. Tutte le società partecipanti sono scese in campo, contribuendo ad animare non solo l’area sportiva ma anche il parco pubblico e la zona circostante il Cineteatro. Un’atmosfera vivace che ha confermato il valore della manifestazione come punto di incontro tra giovani atleti, famiglie e appassionati.

La giornata

Durante la giornata, non sono mancati i momenti di memoria e confronto. Ai microfoni di InfoCilento il coach Gianni Montemurro e l’ex giocatore Matteo Gottini, protagonista nella stagione 2011-12 con la Polisportiva Basket Agropoli nel suo primo storico campionato di Serie B, hanno portato il loro saluto e il loro incoraggiamento alle nuove generazioni.

Significativa anche la presenza di Antonio Costa, coach della Pallacanestro Motta di Livenza (provincia di Treviso), che ha sottolineato l’impegno della sua società nel partecipare al torneo: «Abbiamo fatto di tutto per esserci», ha dichiarato.

Un torneo che unisce sport e territorio

La Mediterraneo Cup conferma così il suo ruolo di evento capace di unire sport, socialità e territorio. Con la presenza di ex protagonisti del basket e squadre provenienti da tutta Italia, l’iniziativa si consolida come un appuntamento di riferimento nel panorama sportivo nazionale.