Agropoli: Antonio Rinaldi lascia il comando della Polizia Municipale. Attesa per le nuove nomine

Era arrivato tra le polemiche e il suo addio non è certo stato disteso. Antonio Rinaldi lascia il comando della Polizia Municipale di Agropoli dopo tre anni di intensa attività.

Antonio Rinaldi, l’arrivo al posto di Maurizio Cauceglia

Aveva assunto l’incarico al vertice dei caschi bianchi agropolesi a fine settembre 2022. Prese il posto di Maurizio Cauceglia, un atto, quello varato dalla giunta Mutalipassi che determinò forti polemiche, prese di posizione dei cittadini e delle opposizioni. Cauceglia, infatti, si era distinto per professionalità, dedizione e competenza e per molti la scelta del primo cittadino era tutt’altro che legata al miglior funzionamento della macchina amministrativa, bensì ad un’epurazione avviata nei confronti di quanti non erano”allineati” con il nuovo esecutivo.

L’arrivo di Antonio Rinaldi

Antonio Rinaldi arrivava da Capaccio Paestum dove è responsabile apicale dell’Area Tributi – Entrate Patrimoniali – Attività Produttive e SUAP – Servizi Demografici – Informatica – Ecologia – Ambiente – Affissioni e Pubblicità del Comune di Capaccio Paestum.

Intensa l’attività sul territorio agropolese, diretta ad implementare la sicurezza (in particolare con sistemi di videosorveglianza) a migliorare la viabilità e non solo. Nei mesi scorsi la polizia municipale provvide a fermare i lavori sulla spiaggia di San Francesco, sequestrando l’area.

Ma a far da contraltare alle tante importanti novità ci sono state le critiche da parte di chi riteneva che il comportamento dei caschi bianchi, per quanto legittimo, sarebbe stato particolarmente repressivo.

La fine dell’attività ad Agropoli

Il contratto di Antonio Rinaldi è scaduto ieri; è stato lui stesso a comunicare che non avrebbe proseguito nell’incarico, anche se dalla politica da mesi filtravano voci dell’intenzione di cambiare il vertice della polizia municipale, non certo per la scarsa qualità del lavoro di Rinaldi ma per motivi prettamente di natura politica.

Ora si attende di conoscere chi sarà il prossimo comandante dei vigili. In passato si era ipotizzato un reintegro di Maurizio Cauceglia, ipotesi che al momento resta in stand by e non per motivi politici. Non mancano pressioni anche per la nomina di Valentina Nastari, già a capo del comando della municipale di Ascea.

Per Rinaldi, invece, potrebbero aprirsi le porte del comando di polizia municipale di Capaccio Paestum, dove ha già operato.