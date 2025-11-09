Agropoli, Andrea e Luigi Rizzo ai Mondiali UWW di Pankration MMA

Conquistata una medaglia di bronzo

A cura di Redazione Infocilento

La città di Agropoli celebra il successo dei fratelli Andrea e Luigi Rizzo, atleti di punta della palestra Ronin Agropoli, che hanno onorato al meglio la convocazione in Nazionale ai Campionati Mondiali UWW Giovanili di Pankration/MMA, tenutisi a Loutraki, Grecia, dal 4 al 9 novembre.

La gara

La competizione, organizzata dalla United World Wrestling (UWW), ha visto la partecipazione di atleti provenienti da ogni parte del globo. I fratelli Rizzo, selezionati dalla Nazionale Italiana Pankration (Fijlkam), sono stati tra i protagonisti della spedizione azzurra.

I risultati

Andrea Rizzo ha conquistato un risultato importante: la Medaglia di Bronzo nella categoria Under 17 -71 kg di Pankration/MMA.

Non da meno, il fratello Luigi Rizzo ha contribuito all’ottima performance di famiglia e della Nazionale, piazzandosi al Quinto Posto nella categoria Under 15 -62 kg.

Il ritorno a casa dei due atleti è un momento di grande gioia e orgoglio per la Ronin Agropoli judo – Pankration.

