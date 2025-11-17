Affonda peschereccio nel porto di Acciaroli: era della famiglia Vassallo

L'episodio è stato segnalato questa mattina all'alba. Da chiarire le cause dell'affondamento

A cura di Luisa Monaco
Peschereccio Vassallo

Un evento che ha fatto discutere ad Acciaroli, frazione del comune di Pollica, dove nelle prime ore di oggi, l’alba ha rivelato la triste scena di una barca quasi completamente inabissata nelle acque del porto. L’imbarcazione affondata è la storica “Internazionale”, un peschereccio di grande valore affettivo e simbolico per la zona.

Il simbolo della famiglia Vassallo

Si tratta, infatti, del natante appartenente alla famiglia Vassallo, la stessa del compianto sindaco pescatore Angelo Vassallo, tragicamente assassinato nel 2010. Attualmente, la gestione del peschereccio era in capo al fratello di Angelo, Claudio Vassallo, in società con altri membri della famiglia. La scoperta è stata fatta dagli stessi proprietari, che hanno dovuto constatare l’affondamento al loro arrivo.

Indagini in corso e sopralluoghi tecnici

Le cause che hanno portato all’affondamento della “Internazionale” sono al momento ancora da chiarire. Subito dopo l’allarme, sono intervenuti sul posto i rappresentanti della Capitaneria di Porto di Acciaroli.

Diverse persone sono intervenute per garantire aiuto e assistenza.

