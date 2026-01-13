Aeroporto di Salerno: operatività ridotta a gennaio ma si pianifica la stagione estiva

L’inizio del 2026 si presenta come un periodo di transizione e rallentamento per l’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento. Durante il mese di gennaio, lo scalo salernitano sta operando con una programmazione sensibilmente contratta rispetto ai volumi di traffico registrati in altri periodi dell’anno. Nonostante gennaio sia storicamente un mese complesso per il settore del trasporto aereo, l’attuale configurazione dei voli evidenzia una strategia di gestione mirata alla stagione invernale.

Confronto con i dati dei passeggeri del 2025

Per comprendere l’attuale andamento, è utile analizzare i numeri forniti da Assaeroporti relativi allo stesso periodo dello scorso anno. Nel gennaio 2025, lo scalo aveva totalizzato 20.608 passeggeri, mantenendo un “tasso di riempimento degli aeromobili dell’81%”. In quella fase, l’offerta era garantita dai collegamenti Wizz Air verso Budapest, Tirana e Bucarest, oltre ai voli di linea per Milano Malpensa, Bergamo e Torino, integrati da diversi charter sportivi e turistici.

Il nuovo calendario dei voli invernali

Attualmente, la disponibilità dei collegamenti risulta più limitata a causa delle scelte strategiche dei principali vettori. La compagnia easyJet ha sospeso tutte le operazioni dallo scorso lunedì, con una ripresa prevista non prima del 6 febbraio. Parallelamente, Ryanair ha ridotto la frequenza sulla rotta per Bergamo, eliminando il volo della domenica e mantenendo solo due rotazioni settimanali. L’unica nota di discontinuità rispetto al passato è rappresentata dal collegamento con Vienna. Di conseguenza, l’aeroporto risulta privo di voli di linea nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e domenica, restando operativo solo tre giorni a settimana con un totale di sei rotazioni.

Prime anticipazioni per la stagione estiva 2026

Sebbene il presente mostri una flessione, iniziano a trapelare le prime novità per la summer 2026. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla pagina specializzata “Fly Salerno”, si attende il ritorno del collegamento con Malta dopo un’assenza di due anni. Questa volta il volo dovrebbe essere gestito dalla compagnia di bandiera, con due frequenze previste il martedì e il venerdì.

Nuove rotte e pacchetti turistici per la Grecia

Il network estivo si arricchirà ulteriormente grazie all’iniziativa privata. Un tour operator napoletano ha già inserito in calendario i pacchetti per le isole greche di Zante e Rodi, con voli operati da Air Horizont ogni mercoledì. Rimane invece in attesa di conferme ufficiali la destinazione Mykonos, che compare sul portale dell’operatore ma per la quale non sono ancora stati attivati voli charter dedicati.