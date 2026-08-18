Addio a Varenne, morto a 31 anni ad Eboli il leggendario trottatore d’Italia

Lutto nel mondo dell’ippica per la scomparsa di Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il leggendario cavallo si è spento all’età di 31 anni nell’allevamento LJ di Eboli, dove trascorreva gli anni della pensione. La notizia ha suscitato profonda commozione tra gli appassionati di sport e i fan di tutto il mondo, che per anni ne hanno seguito le storiche imprese sui tracciati internazionali.

Un malore improvviso nella notte a Eboli

La conferma ufficiale del decesso è arrivata attraverso i canali sociali dedicati al campionissimo, dove la proprietà e lo staff hanno espresso il proprio cordoglio per la perdita straordinaria.

“E’ con immenso dolore che diamo la notizia della morte del capitano”, si legge sulla pagina Instagram ufficiale. “Varenne si è spento durante la notte e il veterinario ha confermato che la causa è stata un improvviso attacco cardiaco. Siamo devastati dalla notizia ricevuta questa mattina e vogliamo ricordarlo insieme a tutti i suoi fan, mentre volava verso le sue vittorie. Oggi, le ali di Varenne lo hanno portato altrove. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro Capitano. Che la terra ti benedica. Con tanto amore. Raggiungi Enzo lassù”.

La carriera e i trionfi del Capitano

Nato il 19 maggio 1995 nell’allevamento Zenzalino di Copparo, in provincia di Ferrara, da Waikiki Beach e Ialmaz, Varenne ha scritto pagine indelebili nella storia dell’ippica globale. Nel corso della sua carriera agonistica ha disputato 73 corse, conquistando ben 62 vittorie e accumulando oltre 6 milioni di euro in premi, un record assoluto che lo rende il trottatore più vincente di sempre.

Il suo palmarès vanta i titoli più prestigiosi del circuito mondiale:

Derby italiano di trotto (1998)

Gran Premio di Agnano (vinto per tre edizioni consecutive dal 2000 al 2002)

Prix d’Amerique (2001 e 2002)

Elitloppet (2001 e 2002)

Breeders Crown (2001)

Nel 2001 ha ottenuto un primato imbattuto, diventando l’unico trottatore della storia a conquistare tutte le prove più importanti del mondo nel medesimo anno solare. È stato inoltre l’unico cavallo a ricevere il riconoscimento di “Cavallo dell’anno” in tre Paesi diversi: Italia (2000, 2001, 2002), Francia (2001, 2002) e Stati Uniti (2001).

L’eredità genetica da stallone

Concluso l’impegno sulle piste, Varenne ha proseguito la propria attività come stallone di elevatissimo profilo, trasmettendo la sua potenza e i suoi geni alle generazioni successive. Ha generato oltre 2.000 figli, tra i quali figurano diversi campioni di livello internazionale e ben 5 vincitori del Derby italiano di trotto, confermando il suo impatto straordinario sulla disciplina anche al di fuori delle competizioni ufficiali.