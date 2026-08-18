Agropoli celebra la 27esima Bandiera Blu: grande successo per la “Notte Blu” nel centro cittadino

Nella serata di ieri Agropoli si è tinta di blu per celebrare la 27ª Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) che premia la qualità delle coste, la pulizia delle acque e la bontà dei servizi offerti. Il centro cittadino ha fatto da cornice alla “Notte Blu”, la manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale per celebrare il mare, risorsa fondamentale del territorio.

La consegna della Bandiera e gli eventi in centro

La serata si è aperta alle 21:00 in piazza Vittorio Veneto con la consegna simbolica della Bandiera Blu alla Capitaneria di Porto e agli operatori balneari, protagonisti quotidiani della tutela e della valorizzazione del litorale. A seguire, la città si è trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto con musica dal vivo e DJ set, artisti di strada e spettacoli itineranti, attività dedicate ai bambini e shopping lungo le vie del centro. Il percorso dell’evento ha coinvolto piazza Vittorio Veneto, via Patella, piazza Mercanzie, via Piave e il centro storico, creando una cornice di grande afflusso per le attività commerciali del posto.

Le dichiarazioni

«La Bandiera Blu è il premio alla bellezza della nostra costa, ma soprattutto al lavoro costante di una comunità intera. Abbiamo dedicato questa festa a chi opera ogni giorno per rendere Agropoli accogliente, sicura e sostenibile», ha dichiarato il sindaco Roberto Mutalipassi.

Soddisfazione espressa anche da Mario Pesca, consigliere comunale con delega al Commercio:

«La Notte Blu ha rappresentato un’importante occasione di promozione per il nostro territorio e per le attività commerciali. È stata una serata di festa capace di coinvolgere residenti e visitatori, valorizzando il centro cittadino e dando impulso al commercio locale».

Una manifestazione che ha saputo unire la tutela dell’ambiente marino alla vitalità del territorio, confermando la capacità di Agropoli di trasformare un riconoscimento internazionale in una concreta opportunità di promozione turistica e culturale.