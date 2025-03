Varenne si ferma ad Eboli: il “campione” sarà ospitato in un allevamento della Piana del Sele

Nella Piana del Sele il trasferimento di Varenne è stato accolto con grande entusiasmo. «Il capitano oggi ha lasciato Villanterio e si trasferisce in Campania, precisamente ad Eboli, a casa di Dario De Angelis in allevamento Lj. Il 19 maggio in occasione del suo trentesimo compleanno è prevista una grande festa in suo onore. In questo momento è in viaggio con la sua lad Daniela Zilli che rimarrà con lui il tempo necessario per abituare il cavallo al nuovo posto».

Una notizia carica di emozione

Un messaggio chiaro, una serie di reazioni e anche Varenne il Campione si ferma a Eboli. Considerato il migliore cavallo trottatore di tutti i tempi tanto da guadagnarsi l’appellativo di “Capitano”, Varenne sarà accolto e ospitato in una delle strutture d’eccellenza della Piana del Sele. Una lunga carriera sportiva, riconoscimenti importanti e una storia che ha fatto innamorare anche chi non è del settore. Figlio dello stallone americano Waikiki Beach e della fattrice italiana Ialmaz, deve il suo nome alla rue de Varenne di Parigi, dove si trova l’Ambasciata d’Italia in Francia.

La “carriera” del campione

Guidato per tutta la carriera dal driver romano Giampaolo Minnucci, impressionò fortemente gli appassionati e gli esperti di ippica imponendosi con autorevolezza nelle corse più prestigiose del calendario italiano e internazionale. Un medagliere di tutto rispetto e una bacheca trofei senza precedenti. Anche Varenne si ferma a Eboli e continua a scrivere la sua fantastica storia.