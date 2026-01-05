Addio a Maurizio Feola: Pisciotta proclama il lutto cittadino a Rodio

La comunità di Pisciotta e, in particolare, la frazione di Rodio si stringono nel dolore per la prematura e tragica scomparsa di Maurizio Feola. Un vuoto incolmabile che ha spinto l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco, a proclamare ufficialmente il lutto cittadino per la giornata di domani, 6 gennaio 2026.

Maurizio Feola non era soltanto un cittadino stimato, ma un vero e proprio pilastro per la realtà locale. Noto per il suo dinamismo e la sua instancabile passione, è stato l’anima di numerose iniziative che hanno animato il territorio nel corso degli anni. La sua dedizione alle radici e l’amore viscerale per il suo paese lo hanno reso una figura esemplare, specialmente per le nuove generazioni a cui l’Amministrazione oggi lo addita come modello di impegno civile e culturale.

Il cordoglio dell’amministrazione

Attraverso un manifesto, il Sindaco, la giunta e il consiglio comunale hanno espresso profonda costernazione e affettuosa solidarietà alla famiglia Feola. Nella nota si legge come la perdita sia vissuta dolorosamente da ogni singolo membro dell’amministrazione e dall’intera cittadinanza, riconoscendo in Maurizio un uomo “colto e appassionato”.

La giornata di lutto

In concomitanza con la celebrazione dei funerali, che si terranno nella frazione di Rodio, il Comune ha disposto la proclamazione del lutto cittadino come segno di massimo rispetto e partecipazione collettiva al cordoglio dei familiari. Le bandiere degli uffici pubblici saranno poste a mezz’asta e la cittadinanza è invitata a osservare momenti di raccoglimento per onorare la memoria di un uomo che ha dato tanto alla sua terra.

Con la scomparsa di Maurizio Feola, Rodio perde un protagonista attento e un difensore delle tradizioni locali, ma il suo lascito morale continuerà a vivere attraverso le tante attività che ha contribuito a far nascere e crescere.