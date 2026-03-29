Curiosità

Addio a David Riondino: il legame con Sala Consilina e la storia del trombettiere John Martin

Riondino si era appassionato alla figura di Giovanni Crisostomo Martini, conosciuto negli Stati Uniti come John Martin, il trombettiere del 7° Cavalleggeri sopravvissuto alla celebre Battaglia di Little Bighorn

Erminio Cioffi

La scomparsa di David Riondino riporta alla memoria anche il legame speciale che l’artista aveva costruito con il territorio di Sala Consilina, grazie a un lavoro di ricerca e valorizzazione storica che andava ben oltre il suo profilo di attore e cantautore.

Appassionato alla figura di John Martin

Riondino, infatti, si era appassionato alla figura di Giovanni Crisostomo Martini, conosciuto negli Stati Uniti come John Martin, il trombettiere del 7° Cavalleggeri sopravvissuto alla celebre Battaglia di Little Bighorn. Un personaggio affascinante, sospeso tra storia e leggenda, che l’artista fiorentino ha contribuito a riportare all’attenzione del grande pubblico con uno sguardo originale, fatto di musica, narrazione e ricerca.Il primo momento significativo di questo legame risale al 26 maggio 2017, quando Riondino fu ospite a Sala Consilina per presentare il progetto “Il Trombettiere”.

Il legame con Sala Consilina

L’iniziativa, ospitata inizialmente nell’aula consiliare, rappresentava un’opera multimediale capace di intrecciare racconto storico, disegno e composizione musicale, con l’obiettivo di ricostruire la vita di Martini e il suo incredibile destino. Quella visita non fu un episodio isolato.

Riondino tornò successivamente nella cittadina valdianese per portare in scena uno spettacolo musicale al Palazzetto dello Sport, presentando gli sviluppi delle sue ricerche. Un lavoro che si inseriva in un progetto più ampio: la realizzazione di un “monumento sonoro” dedicato a Martini, definito spesso come un “musico ignoto”, e di un documentario capace di raccontarne la storia in modo accessibile e coinvolgente.

Nel suo percorso, Riondino collaborò con istituzioni e realtà locali, contribuendo a rafforzare il senso di identità e memoria storica legato a una figura che, pur avendo vissuto gran parte della sua vita lontano dall’Italia, resta profondamente connessa alle sue origini.

Il legame tra l’artista e Sala Consilina rappresenta così un esempio concreto di come la cultura possa diventare ponte tra territori e storie lontane, restituendo dignità e voce a personaggi dimenticati.

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