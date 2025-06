Ad Agropoli torna la 2^ edizione dell’evento le “Giornate del Benessere”

Si svolgerà dal 1 al 13 luglio 2025 la seconda edizione delle “Giornate del Benessere”, l’originale evento ideato e realizzato dal centro “Fra-Menti” delle dottoresse Francesca Carola e Francesca Chirico, che tanto successo e partecipazione ha ottenuto lo scorso anno.

La manifestazione

La manifestazione si avvale non solo della fondamentale collaborazione di tanti professionisti che hanno deciso di condividere, con entusiasmo, le proprie competenze ma anche della partnership di diversi enti ed associazioni, tra cui ricordiamo: la città di Agropoli, la rete professionale Health Alliance, la Pro Loco Terra e Mare e l’Atletica Agropoli.

Le Giornate del Benessere è un progetto in continua crescita dedicato alla promozione della salute e del benessere fisico, mentale ed emotivo delle persone attraverso la realizzazione di diversi eventi curati da professionisti del settore sanitario e non solo.

Lo scopo è di diffondere la cultura del benessere e dell’autocura, incoraggiando i cittadini ad adottare uno stile di vita sano ed attivo al fine di favorire il benessere psicofisico. Proprio per questo, presso il centro visite Trentova-Tresino, ad Agropoli, saranno organizzati eventi di diverso genere e natura, a cura di affermati professionisti del territorio, dedicati all’attività sportiva, all’educazione alla salute, alla meditazione e al rilassamento, all’alimentazione e alla cucina, alla storia, al trekking, al rapporto con gli amici a quattro zampe, all’arte in genere e a campagne di sensibilizzazione su diverse tematiche.

La partecipazione

La partecipazione alle varie giornate, per volontà degli organizzatori, sarà totalmente gratuita ma è necessaria la prenotazione telefonando ai numeri presenti sulla locandina dell’evento. Inoltre, gli eventi sono pensati per accogliere tutte le diverse fasce d’età, dai bambini fino agli adulti, perché, come specificato dagli organizzatori, non è mai troppo tardi o troppo presto per prendersi cura di se stessi e trovare o ritrovare il giusto equilibrio fra corpo e mente. Un’ iniziativa, quindi, mirata non solo al benessere psicofisico delle persone ma anche a creare una rete proficua di collaborazione tra i diversi professionisti, dei diversi ambiti connessi al benessere, presenti sul territorio.

Gli eventi

Si riporta di seguito il calendario dei diversi eventi a cui è possibile partecipare:

01/07/2025 ore 18:30, “Mi voglio bene: la gentilezza che cura”, dott.ssa Maria Mirra, psicologa e psicoterapeuta;

02/07/2025, “Campus estivo – Atletica Agropoli”, Angela Gargano, chinesiologa e responsabile tecnico Atletica Agropoli;

02/07/2025 ore 18:30, “Viaggio nell’archeogastronomia”, dott.Fabio Astone, archeologo, e dott. Andrea Ricci, biologo nutrizionista;

03/07/2025 ore 19:00, “Verso la consapevolezza nell’attimo presente”, Luciano Bufano, insegnante di yoga nella tradizione Krishnamacharva;

05/07/2025 ore 10:00, “Uncinetto, fili e connessioni”, Clara Grambone – Rosetta Di Marco, esperte del crochet;

05/07/2025 ore 18:30, “Trekking: Castello Federico II al tramonto – Capaccio Paestum”, Cilento Accuvato, guida escursioni;

06/07/2025 ore 18:30, “Ogni libro è un viaggio, ogni lettura un passo in più dentro di noi”, Il Club del libro a cura della dott.ssa Maria Mirra, psicologa e psicoterapeuta;

07/07/2025 ore 18:30, “Armonizzazione sonora di gruppo”, Katia Polla, Operatore olistico del suono;

09/07/2025, “Campus estivo – Atletica Agropoli”, Angela Gargano, chinesiologa e responsabile tecnico Atletica Agropoli;

09/07/2025 ore 18:30, “La pasticceria tra arte e benessere”, dott.ssa Clarissa Garubba, dietista-nutrizionista;

11/07/2025 ore 18:30, “Cardile: tracce di storia, arte e bellezza”, prof. Valentina Pilerci, docente di storia dell’arte;

12/07/2025 ore 9:30, “Tonifica e sgonfia le gambe con il metodo Tonica Pilates”, Tonia D’Agostino e Ilaria Adinolfi di Tonica Women Fitness Club;

12/07/2025 ore 15:00, “Aria di Mare”, Mariagrazia Lancellotti, artista;

12/07/2025 ore 18:00, “Il benessere della voce”, dott.ssa Lisa Barone, logopedista;

13/07/2025 ore 9:30, “L’oroscopo cinofilo”, Francesca Gallo, istruttore cinofilo e Marco Scotti, istruttore cinofilo.