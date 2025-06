Accusa malore in barca, paura per un bimbo di 18 mesi: soccorso dalla Guardia Costiera di Palinuro

Accusa un malore mentre si trova a bordo di una barca per una gita in mare: bambino di 18 mesi soccorso dagli uomini della Guardia Costiera di Palinuro.

Ecco cosa è accaduto

Attimi di paura questa mattina nelle acque antistanti Porto Infreschi, lungo la Costiera Cilrntana, per un bambino di 18 mesi che all’improvviso ha accusato un malore. Nell’immediato il comandante della barca ha attivato la macchina dei soccorsi.

Gli interventi

Sul posto, tempestivo è stato l’arrivo degli uomini della Guardia Costiera di Palinuro, guidati dal Tenente di Vascello Samantha Losito, che raggiunta l’imbarcazione da diporto hanno velocemente trasportato il bambino presso il porto di Marina di Camerota. Lì ad attenderli c’era un’ambulanza del 118.

Bimbo trasferito all’Immacolata di Sapri

I sanitari dopo avere prestato il primo soccorso, si sono diretti verso l’ospedale “Immacolata” di Sapri dove il bambino è stato sottoposto alle cure necessarie. Tanta la paura per i genitori, una famiglia del napoletano, in vacanza nel Cilento. Il bambino fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.