Accadde oggi, notizie, curiosità, Santi e avvenimenti storici del 19 aprile | Ecco l’Almanacco

Il 19 aprile è una data che ha segnato la storia, la cultura e l’arte in molteplici modi. Questo giorno è caratterizzato da eventi importanti, celebrazioni religiose, nascite e morti di personaggi noti, e tante curiosità interessanti. Scopriamo insieme cosa rende il 19 aprile una data così speciale.

Santi del 19 aprile

Il calendario liturgico cattolico commemora diversi santi il 19 aprile. Tra questi, spicca Sant’Emma, una santa di origine sassone conosciuta per la sua generosità e dedizione alla cura dei poveri e degli ammalati. Inoltre, si celebra anche San Leopardo d’Osimo, vescovo e martire, venerato per la sua santità e il suo coraggio nell’affrontare le persecuzioni contro i cristiani.

Accadde oggi

Il 19 aprile 1987 ci fu il debutto dei Simpson. La famiglia dalla pelle gialla, composta da marito, moglie e tre figli, accomunata da una condotta di vita sregolata da un linguaggio politicamente scorretto andò in onda per la prima volta in Tv. La famiglia più irriverente esordì in TV negli intervalli pubblicitari e per pochi minuti, arrivando nel giro di un anno a conquistare la ribalta.

Avvenimenti storici del 19 aprile

Il 19 aprile è una data che ha visto accadimenti storici di rilievo. Ad esempio, nel 1775 iniziò la guerra d’indipendenza americana, con la battaglia di Lexington e Concord, considerata l’inizio della lotta delle colonie americane per ottenere la loro indipendenza dalla Gran Bretagna. Inoltre, il 19 aprile 1943 fu anche il giorno in cui iniziò il famoso sollevamento del ghetto di Varsavia, un atto di resistenza degli ebrei polacchi contro l’occupazione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale.

Notizie curiose del 19 aprile

Il 19 aprile è una data che ha anche diverse curiosità interessanti legate alla cultura popolare e all’intrattenimento. Ad esempio, nel 1971, il cantautore italiano Lucio Battisti pubblicò l’album “Emozioni”, uno dei suoi lavori più celebri e apprezzati, contenente brani iconici come “Anna” e “Dieci ragazze”. Inoltre, nel 1935, nacque Dudley Moore, attore britannico noto per le sue interpretazioni comiche in film come “Arthur” e “10”, che divenne un’icona della comicità degli anni ’80.

Celebrità nate il 19 aprile

Il 19 aprile è una data di nascita di numerose personalità di spicco nel mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport. Tra queste, possiamo citare l’attrice statunitense Kate Hudson, conosciuta per il suo talento e la sua bellezza, protagonista di film come “Quasi famosi” e “Le regole dell’attrazione”. Inoltre, il 19 aprile è anche il compleanno del cantante e attore brasiliano Roberto Carlos, uno dei più grandi artisti latinoamericani di tutti i tempi, famoso per le sue canzoni romantiche e la sua voce inconfondibile.

Celebrità morte il 19 aprile

Nel 1882 morì Charles Darwin, nessuno più di lui fece luce sull’origine dell’uomo, dando con la teoria evoluzionista un nuovo corso alla scienza e ai rapporti tra quest’ultima e la religione. Nel 1906, invece scomparve, Pierre Curie, pioniere nello studio di fenomeni come il magnetismo e la radioattività, viene annoverato tra i più autorevoli fisici della storia.

Aforisma del giorno

La malattia si avverte, la salute poco o punto. (M. de Montaigne)