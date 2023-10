Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 23 ottobre | Ecco l’Almanacco

Ogni giorno ha la sua storia e il 23 ottobre non fa eccezione. In questo articolo, esploreremo i santi venerati in questa data, rivisiteremo alcuni importanti avvenimenti storici accaduti il 23 ottobre e scopriremo alcune curiosità interessanti legate a questa giornata.

I Santi del 23 ottobre

Il calendario dei santi è una parte importante della tradizione cattolica e il 23 ottobre è dedicato a diversi santi venerati in diverse parti del mondo.

San Giovanni da Capestrano: Questo francescano italiano del XIV secolo è noto per la sua devozione e la sua opera missionaria. Egli si dedicò alla predicazione e fu canonizzato nel 1690.

Santa Severa (o Severina): Anche conosciuta come Santa Severa di Cartagine, è stata una santa venerata per la sua fede e la sua morte per il cristianesimo nel periodo romano. La sua figura è ricordata in molte tradizioni cristiane.

Avvenimenti Storici del 23 ottobre

La storia è piena di avvenimenti significativi che si sono verificati il 23 ottobre. Alcuni di essi includono:

1929 – Il Crollo di Wall Street: Questa data segna il “Martedì Nero”, uno dei giorni più bui della Grande Depressione. La Borsa di New York subì un crollo significativo, portando a conseguenze economiche devastanti in tutto il mondo.

1956 – Rivoluzione ungherese: A Budapest, inizia una rivolta contro il regime comunista imposto dai sovietici. Questo evento storico ebbe profonde implicazioni politiche e sociali.

2001 – L’Apple iPod è rilasciato: Steve Jobs, il co-fondatore di Apple, introdusse l’iPod, un dispositivo che avrebbe rivoluzionato la musica e l’industria dell’intrattenimento.

Curiosità del 23 ottobre

Festa delle castagne: In molte regioni d’Italia, il 23 ottobre segna l’inizio della raccolta delle castagne. È tradizione raccoglierle e poi arrostirle o cuocerle per preparare deliziosi piatti autunnali.

Festival delle Zucche: In alcune parti d’Italia, il 23 ottobre segna l’inizio dei festival delle zucche. Questi eventi includono spettacoli, mercati e delizie culinarie a base di zucca.

Clima Autunnale: Il 23 ottobre segna una transizione chiara verso l’autunno. Le foglie cominciano a cambiare colore, il clima diventa più fresco e le giornate si accorciano.