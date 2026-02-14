Abbandonò scarti edilizi a Roccadaspide: incastrato dalle telecamere e rinviato a giudizio

In località Acquaviva di Roccadaspide, nei pressi del noto bivio che conduce in via Colle del Sole e vicino ad un contenitore per la raccolta degli abiti usati, nel gennaio 2025, furono ritrovati dei rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione di bagni.

I rifiuti erano stati abbandonati in modo indiscriminato invece di essere conferiti nella maniera corretta e necessaria a garantirne il regolare smaltimento nonostante nella cittadina fosse attivo, da anni, il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti e il servizio di conferimento presso l’isola ecologica.

I controlli della Polizia Municipale

Gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal responsabile Giuseppe Miano, avviarono le indagini del caso avvalendosi anche delle immagini catturate dai dispositivi di videosorveglianza, rivelatesi poi utilissime per risalire all’identità di chi aveva compiuto tale ingiustificabile gesto tanto che, attraverso tali indagini, riuscirono ad identificare l’autore dell’abbandono illecito di rifiuti che, come comunicato dalla Procura della Repubblica, nel prossimo mese di giugno, dovrà comparire dinanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di Salerno per l’udienza predibattimentale al fine di rispondere del reato imputatogli.

I rifiuti speciali non pericolosi ritrovati, di preciso nell’intersezione di via Vocitiello, consistevano, nello specifico, in frammenti di ceramica, pezzi di vetro, sanitari da bagno ed un pannello di box doccia.