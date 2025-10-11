A2 del Mediterraneo, violenti scontri tra ultras di Catania e Casertana: traffico in tilt

Violenti scontri sull’A2 del Mediterraneo nella prima serata di oggi. Poco prima dello sbocco autostradale per San Mango Piemonte, sono venuti a contatto le tifoserie di Catania, di rientro dalla trasferta di Giugliano, e Casertana, di scena a Picerno.

Gli scontri

Circa 200 tifosi di entrambe le fazioni hanno invaso la carreggiata autostradale per fronteggiarsi con lanci di pietre, fumogeni e altro materiale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, supportate dal lavoro dei Vigili del Fuoco. Traffico in tilt con la l’autostrada chiusa sui due sensi di marcia per diversi minuti.

La situazione è lentamente tornata alla normalità con gli agenti di Polizia che hanno allontanato i facinorosi violenti. In corso l’identificazione delle persone coinvolte, grazie anche alle telecamere di video sorveglianza costantemente in funzione sull’A2