A2 del Mediterraneo, passaggio di un trasporto eccezionale: limitazioni al traffico in provincia di Salerno

Per consentire il passaggio di un trasporto eccezionale, dalla serata di oggi si renderanno necessarie delle limitazioni al transito lungo il tratto della A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ e la Diramazione Napoli in provincia di Salerno. Il transito comporterà rallentamenti della circolazione con l’ausilio di Safety Car, nonché blocchi temporanei del traffico in corrispondenza dei viadotti interessati dalle attività di monitoraggio, nelle notti comprese tra il 28 e il 29 gennaio 2026, nella fascia oraria dalle 22:30 alle 05:00.

Le info utili

Nel dettaglio, è previsto il rallentamento del traffico dal Porto di Salerno (km 2,340) fino all’innesto con la A2 Autostrada del Mediterraneo e lungo la Diramazione A2 Napoli, dal disinnesto A2 (km 8,040) fino allo svincolo di Fisciano.

Lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo saranno inoltre attuate chiusure temporanee di alcuni svincoli e rampe (Salerno–Fratte, Grancano direzione Fisciano, Baronissi, Baronissi Est e Lancusi), in funzione del passaggio del convoglio in carreggiata Nord. Il convoglio avrà una lunghezza complessiva di 29,57 m, una larghezza di 3,30 m e un peso pari a 164,03.

Per consentire lo svolgimento delle attività di verifica e monitoraggio delle strutture interessate dal transito, saranno attivi alcuni restringimenti di carreggiata, previsti dal 27 al 29 gennaio 2026, sempre nella fascia oraria notturna 22:30 – 05:00, lungo i tratti interessati della A2 Autostrada del Mediterraneo e della Diramazione A2 Napoli.