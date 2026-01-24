A2 del Mediterraneo, colonnine SOS fuori uso tra Eboli e Campagna: Italia dei Diritti denuncia degrado e rischi per la sicurezza

Torna la Salerno Reggio Calabria sotto la lente d’ingrandimento del movimento politico Italia dei Diritti De Pierro. E’ il segretario provinciale per Salerno Corrado Fella a individuare una nuova situazione di degrado e pericolo sulla A2.

La denuncia

“Al km 41 sul territorio tra Eboli e Campagna, carreggiata nord, si nota qualcosa di veramente inaccettabile. Una colonnina di soccorso completamente danneggiata e non fruibile per le eventuali chiamate. Mi chiedo – prosegue Fella – come in un’autostrada, la prima in Europa ad usare tutte le più sofisticate tecnologie con una rete wifi che copre l’intera tratta di quasi 500 km, si può trovare una colonnina SOS conciata in questo modo. Voglio precisare che detta colonnina è in questo stato da oltre due mesi ma nessuno si è accorto di questa anomalia se non coloro che si sono rivolti al nostro movimento per segnalarcela.

Le richieste

Naturalmente come segretario provinciale per la provincia di Salerno, mi sono subito recato sul posto per verificare e documentare lo stato delle cose che, come si evince, risponde esattamente a quanto ci è stato segnalato. Voglio concludere – chiosa Corrado Fella – ricordando alla direzione di tronco che un malfunzionamento simile può portare ad una mancata richiesta di emergenza che potrebbe salvare delle vite”.

Carlo Spinelli responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento presieduto dal giornalista Antonello De Pierro si rivolge direttamente al Ministro per le Infrastrutture: ”Caro sig. Ministro, troppo spesso siamo costretti a segnalare il pessimo stato di salute nel quale versano le strade italiane, di qualunque competenza esse siano.

Non pensa che prima di avviare progetti faraonici di dubbia utilità, forse non sia il caso di intervenire per migliorare la rete viaria italiana esistente? Questo – conclude Spinelli – sarebbe molto più utile e salvaguarderebbe delle vite umane”.