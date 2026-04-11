A2 Autostrada del Mediterraneo chiusa il 12 aprile: disinnesco bombe a Eboli, ecco i percorsi alternativi

Domenica 12 aprile sarà una giornata cruciale per la viabilità in Campania. In occasione delle operazioni di disinnesco di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel territorio comunale di Eboli, lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” sarà attiva la chiusura al traffico in entrambe le direzioni. Il blocco scatterà a partire dalle ore 7:00 e resterà in vigore fino alla conclusione delle attività.

Tratti interessati e orari della chiusura

Durante le operazioni, la circolazione sarà interdetta in due segmenti specifici per consentire la messa in sicurezza dell’area:

• Il tratto compreso tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia, per la rimozione del primo ordigno bellico;

• Il tratto tra gli svincoli di Campagna ed Eboli, per la rimozione del secondo ordigno.

La riapertura avverrà solo dopo il via libera delle autorità competenti al termine delle operazioni di brillamento.

Percorsi alternativi per il traffico locale

I percorsi alternativi, individuati su strade provinciali e comunali, saranno segnalati in loco mediante apposita cartellonistica di cantiere. Il personale addetto monitorerà i flussi per ridurre al minimo i disagi alla circolazione locale.

Consigli per il traffico di lunga percorrenza

Per evitare ingorghi e rallentamenti, sono state predisposte delle direttrici alternative per i viaggiatori che devono percorrere lunghe distanze:

• Da Sud (Calabria): si consiglia l’uscita allo svincolo di Contursi, proseguimento lungo la SS 691 “Fondo Valle Sele”, immissione sulla SS 7 Appia in direzione Avellino e rientro in A16 Napoli–Bari allo svincolo di Avellino Est.

• Dall’asse Taranto–Potenza: si consiglia di utilizzare la SS 658 Potenza–Melfi e proseguire sulla SS 655 Bradanica in direzione Candela, con successiva immissione in A16 Napoli–Bari.

• Da Nord: per i veicoli diretti a sud sono consigliati percorsi analoghi in direzione inversa.

Coordinamento e sicurezza: il piano della Prefettura

Le modalità di gestione delle attività e i percorsi alternativi sono stati condivisi nel corso di un incontro in sede di COV presso la Prefettura di Salerno. Al tavolo tecnico hanno partecipato tutti gli enti coinvolti, con l’obiettivo prioritario di garantire il massimo livello di sicurezza e il corretto svolgimento delle operazioni di bonifica bellica.