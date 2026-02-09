A San Valentino riaprono le Grotte di Pertosa – Auletta

La Fondazione MIdA annuncia la riapertura delle Grotte di Pertosa-Auletta a partire da sabato 14 febbraio, al termine del consueto fermo biologico annuale, necessario a tutelare l’equilibrio dell’ecosistema ipogeo. Con la riapertura delle grotte prende ufficialmente il via la nuova stagione dei Musei Integrati dell’Ambiente, che comprendono anche il Museo del Suolo e il Museo Speleo-Archeologico di Pertosa.

Riaprono le Grotte di Pertosa, il programma

A suggellare l’avvio della nuova stagione, sabato 14 febbraio alle ore 11 presso l’Antro delle Grotte di Pertosa-Auletta, si terrà un evento inaugurale aperto al pubblico che vedrà la partecipazione del geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, Primo Ricercatore del CNR. La sua presenza accompagnerà simbolicamente l’inizio di un nuovo ciclo di attività e di visite, all’insegna della conoscenza, della divulgazione scientifica e della consapevolezza ambientale.

In questa occasione, Mario Tozzi sarà anche il primo “traghettatore dell’anno” nelle Grotte di Pertosa-Auletta, inaugurando una nuova tradizione della Fondazione MIdA. A partire da questa stagione, ogni anno una personalità di riconosciuto profilo scientifico e culturale, in sintonia con i valori del sito, sarà simbolicamente chiamata ad aprire la stagione di visite attraversando il fiume sotterraneo Negro, gesto che segna l’inizio di un nuovo percorso di scoperta e valorizzazione del patrimonio naturale.

Le iniziative

L’avvio della nuova stagione si prospetta ricca di nuovi contenuti e prospettive. Nei prossimi mesi, infatti, le Grotte di Pertosa-Auletta vedranno il progressivo ripristino e il ritorno alla fruizione di alcuni rami speleologici del complesso carsico, frutto di un articolato lavoro di studio, monitoraggio, messa in sicurezza e rifacimento dell’impianto illuminotecnico. Ambienti di grande valore naturalistico e scientifico che andranno ad ampliare l’esperienza di visita, nel pieno rispetto dei criteri di tutela e sostenibilità ambientale.

I musei

Accanto alle grotte, riaprono anche i musei del sistema MIdA. Il Museo del Suolo di Pertosa conferma il proprio ruolo di centro di divulgazione scientifica dedicato alla conoscenza e alla tutela di una risorsa fondamentale e spesso invisibile, attraverso percorsi interattivi, installazioni multimediali e attività ed eventi legate alle principali ricorrenze ambientali internazionali. Il Museo Speleo-Archeologico di Pertosa riprende, invece, dopo i lavori di riammodernamento realizzati dal comune, la propria attività a pieno regime, con un percorso espositivo arricchito dai più recenti ritrovamenti provenienti dagli ultimi scavi archeologici, offrendo nuovi contenuti e rivelazioni sul rapporto millenario tra l’uomo e l’ambiente ipogeo.

La riapertura coincide, inoltre, con la giornata di San Valentino, una ricorrenza che negli anni ha rafforzato il legame tra le Grotte di Pertosa-Auletta e l’immaginario dell’amore. Sempre più coppie scelgono, infatti, di celebrare questa occasione in luoghi capaci di offrire atmosfere suggestive e un’esperienza fuori dall’ordinario. In questo contesto, la colonna naturale conosciuta come “Il Bacio”, nata dall’incontro millenario tra una stalattite e una stalagmite, è divenuta nel tempo uno degli elementi più riconoscibili e identitari del complesso carsico, contribuendo a rendere il sito una meta simbolica per chi sceglie di vivere San Valentino in modo non convenzionale.