A San Valentino riaprono le Grotte di Pertosa – Auletta

La nuova stagione prende il via il 14 febbraio con la partecipazione del divulgatore scientifico Mario Tozzi, primo ricercatore del CNR, alle ore 11 presso l’Antro delle Grotte

Grotte Pertosa-Auletta

La Fondazione MIdA annuncia la riapertura delle Grotte di Pertosa-Auletta a partire da sabato 14 febbraio, al termine del consueto fermo biologico annuale, necessario a tutelare l’equilibrio dell’ecosistema ipogeo. Con la riapertura delle grotte prende ufficialmente il via la nuova stagione dei Musei Integrati dell’Ambiente, che comprendono anche il Museo del Suolo e il Museo Speleo-Archeologico di Pertosa.

Riaprono le Grotte di Pertosa, il programma

A suggellare l’avvio della nuova stagione, sabato 14 febbraio alle ore 11 presso l’Antro delle Grotte di Pertosa-Auletta, si terrà un evento inaugurale aperto al pubblico che vedrà la partecipazione del geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, Primo Ricercatore del CNR. La sua presenza accompagnerà simbolicamente l’inizio di un nuovo ciclo di attività e di visite, all’insegna della conoscenza, della divulgazione scientifica e della consapevolezza ambientale.

In questa occasione, Mario Tozzi sarà anche il primo “traghettatore dell’anno” nelle Grotte di Pertosa-Auletta, inaugurando una nuova tradizione della Fondazione MIdA. A partire da questa stagione, ogni anno una personalità di riconosciuto profilo scientifico e culturale, in sintonia con i valori del sito, sarà simbolicamente chiamata ad aprire la stagione di visite attraversando il fiume sotterraneo Negro, gesto che segna l’inizio di un nuovo percorso di scoperta e valorizzazione del patrimonio naturale.

Le iniziative

L’avvio della nuova stagione si prospetta ricca di nuovi contenuti e prospettive. Nei prossimi mesi, infatti, le Grotte di Pertosa-Auletta vedranno il progressivo ripristino e il ritorno alla fruizione di alcuni rami speleologici del complesso carsico, frutto di un articolato lavoro di studio, monitoraggio, messa in sicurezza e rifacimento dell’impianto illuminotecnico. Ambienti di grande valore naturalistico e scientifico che andranno ad ampliare l’esperienza di visita, nel pieno rispetto dei criteri di tutela e sostenibilità ambientale.

I musei

Accanto alle grotte, riaprono anche i musei del sistema MIdA. Il Museo del Suolo di Pertosa conferma il proprio ruolo di centro di divulgazione scientifica dedicato alla conoscenza e alla tutela di una risorsa fondamentale e spesso invisibile, attraverso percorsi interattivi, installazioni multimediali e attività ed eventi legate alle principali ricorrenze ambientali internazionali. Il Museo Speleo-Archeologico di Pertosa riprende, invece, dopo i lavori di riammodernamento realizzati dal comune, la propria attività a pieno regime, con un percorso espositivo arricchito dai più recenti ritrovamenti provenienti dagli ultimi scavi archeologici, offrendo nuovi contenuti e rivelazioni sul rapporto millenario tra l’uomo e l’ambiente ipogeo.

La riapertura coincide, inoltre, con la giornata di San Valentino, una ricorrenza che negli anni ha rafforzato il legame tra le Grotte di Pertosa-Auletta e l’immaginario dell’amore. Sempre più coppie scelgono, infatti, di celebrare questa occasione in luoghi capaci di offrire atmosfere suggestive e un’esperienza fuori dall’ordinario. In questo contesto, la colonna naturale conosciuta come “Il Bacio”, nata dall’incontro millenario tra una stalattite e una stalagmite, è divenuta nel tempo uno degli elementi più riconoscibili e identitari del complesso carsico, contribuendo a rendere il sito una meta simbolica per chi sceglie di vivere San Valentino in modo non convenzionale.

