A Scario una mostra dedicata a chi ha dato lustro al paese in giro per il mondo

“Dare onore a chi ha dato lustro al nostro paese in giro per il mondo”. È questo il sentimento che ha spinto l’amministrazione comunale di San Giovanni a Piro, capeggiata dal Sindaco Ferdinando Palazzo, ad inagurare la prima mostra fotografica che ritrae famiglie del posto nel lontano Venezuela. Un sentimento che già in precedenti occasioni aveva accompagnato gli amministratori di San Giovanni a Piro in questo viaggio che unisce il territorio con le comunità locali presenti nel mondo.

Un paese dunque che non ha confini che accoglie e non respinge, che include e non esclude, come sottolineato dal vicesindaco Pasquale Sorrentino