A Paestum la presentazione del nuovo romanzo di Giacomo Giuliano nel ricordo di Pasquale Curcio

Quando meno ce lo aspettiamo, la vita ci offre una nuova possibilità. È il messaggio che il nuovo romanzo di Giacomo Giuliano – “La tua vita senza te – Il sogno che ti cambia l’esistenza” – ci suggerisce attraverso una narrazione che diventa anche musical. Tra le pagine, infatti, i QRcode permettono di ascoltare le canzoni a corredo del libro.

La presentazione

“La tua vita senza te” sarà presentato il prossimo 30 maggio presso l’Agripaestum di Capaccio Paestum alle ore 19:30, alla presenza dell’autore Giacomo Giuliano, del musicista Antonio Sessa, dell’avvocato Luigi Acerbo e del responsabile eremita del Santuario della Madonna del Granato Padre Mario Alfarano. A moderare l’evento il giornalista Guido Carione.

La trama

Protagonista del romanzo è Gabriele Muro, piccolo editore di provincia e “fabbricatore di sogni”. Malgrado l’affetto della famiglia, Gabriele si ritrova ad affrontare un periodo buio della sua vita, avviluppato in un groviglio di oscuri pensieri. Sarà Biro, misteriosa figura femminile che rimanda al potere evocativo delle parole, a ricondurre il protagonista all’amore per la vita. Gabriele scoprirà così un mondo in cui lui non è ancora esistito e le infinite possibilità che uno sguardo nuovo sull’esistenza porta con sé.

Il ricordo di Pasquale Curcio

Ad aggiungere emozione a un racconto già intenso, è il fatto che le musiche e i testi delle canzoni siano stati composti da Giacomo Giuliano insieme all’amico di sempre Pasquale Curcio, il musicista capaccese prematuramente scomparso lo scorso settembre. Il lavoro rimasto incompiuto è stato portato a termine dalla collaborazione con Antonio Sessa, giovane musicista cilentano.

La presentazione del 30 maggio sarà quindi un’occasione per rendere omaggio e ricordare Pasquale Curcio insieme a tanti amici e colleghi in un luogo, l’Agripaestum, che tantissime volte ha ospitato la sua musica. Il romanzo, edito da AUGH-Edizioni Gruppo Utterson, diventa allora un promemoria per tutti ricordandoci che la vita non muore mai soltanto grazie all’arte e all’amore.