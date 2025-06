A Contursi una nuova sede del Coordinamento Territoriale Noi Moderati “Valle del Sele”

Sarà inaugurata domani, domenica 29 giugno, a Contursi – via Carlo Alberto 2 – la sede del Coordinamento Territoriale “Valle del Sele” di Noi Moderati. Prenderanno parte all’iniziativa – avvio dei lavori previsto per le ore 10 – Alfonso Forlenza, responsabile politico del comprensorio Valle del Sele, Sonia Senatore, responsabile organizzativo provinciale, Luigi Cerruti, coordinatore provinciale di Noi Moderati, l’on. Gigi Casciello, coordinatore regionale di Noi Moderati. Le conclusioni saranno affidate all’on. Pino Bicchielli, vicepresidente del Gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati. Saranno presenti numerosi amministratori locali.

«La scelta di aprire una sede del nostro partito a Contursi – dice Alfonso Forlenza – è un modo concreto di sottolineare la presenza sul territorio di Noi Moderati e, soprattutto, di rappresentare la volontà e la disponibilità ad un confronto diretto con i cittadini. Una propensione all’ascolto delle reali esigenze del territorio che vuole essere il segno distintivo della nostra azione, tanto più in un momento in cui molti partiti si caratterizzano per l’appiattimento sulla figura del leader e la distanza dal Paese reale. Noi Moderati, nel solco della tradizione del popolarismo italiano ed europeo, intende recuperare quella funzione di corpo intermedio dei partiti finita da troppo tempo in secondo piano nella politica italiana. Sui territori vogliamo esserci, sempre».