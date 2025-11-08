A Capaccio il congresso regionale Uncem: Luciano confermato presidente

Si è svolto oggi a Capaccio Paestum il Congresso Regionale dell’UNCEM (Unione Nazionale Comuni e Enti Montani) Campania, presieduta da Vincenzo Luciano. L’evento, dal titolo “Comuni e Comunità insieme. La montagna è speranza”, ha visto la partecipazione di numerosi amministratori locali e regionali, imprenditori del settore agricolo attivi nelle aree montane e cittadini interessati allo sviluppo del territorio.

Presenze istituzionali e confronto sul territorio

Tra gli ospiti di rilievo, anche il Presidente Nazionale dell’UNCEM, Marco Bussone. La giornata ha rappresentato un’occasione per fare il punto sul lavoro svolto da Comuni e Comunità Montane e per rilanciare nuove strategie di sviluppo sostenibile. “La presenza di ogni comune e comunità è una testimonianza tangibile di un lavoro comune svolto per il futuro di nuove politiche per le nostre aree interne e montane in vista del congresso nazionale del 12 e 13 dicembre”, ha dichiarato Luciano.

Il dibattito sulla classificazione dei Comuni Montani

Uno dei temi centrali del congresso è stato la classificazione dei Comuni Montani. Luciano ha sottolineato come “le Montagne siano geografie complesse” e ha ribadito la posizione dell’UNCEM, contraria a nuove classificazioni che rischierebbero di generare “più attriti, contrasti, incomprensioni, sperequazioni e illogicità rispetto ai benefici”.

Costruire relazioni e comunità

Il Presidente Regionale ha evidenziato l’importanza di promuovere relazioni forti tra città e montagna, tra pianura e monte, evitando divisioni e frammentazioni. “Questo Paese ha bisogno di alleanze e scambi, relazioni forti, non di frammentare, dividere, deludere, escludere. Includiamo e costruiamo comunità”, ha concluso Luciano.

Verso uno sviluppo integrato delle aree montane

Il congresso ha rappresentato un momento di riflessione e di proposta per il futuro degli enti montani, con l’obiettivo di continuare a lavorare per uno sviluppo integrato e sostenibile del territorio. Nell’occasione è stato anche confermato Vincenzo Luciano come presidente campano dell’associazione.