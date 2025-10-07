Palazzo di città: focus su aree interne

Ritorna un nuovo appuntamento con Palazzo di città, programma di approfondimento politico condotto dal direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco.
In questa puntata ospiti Pino Palmieri – Sindaco di Roscigno e Vincenzo Luciano – presidente Uncem Campania. In qualità di opinionisti in studio, l’ex primo cittadino agropolese Bruno Mautone e l’ex senatrice Olimpia Vano.
Palazzo di città andrà in onda in diretta ogni martedì alle ore 21:15 sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it; la replica mercoledì alle ore 10:30 e alle 15:00.