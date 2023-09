3 attestati di benemerenza a dei cittadini di Sacco: l’iniziativa

Il Comune di Sacco, ha deciso di omaggiare con degli attestati di benemerenza i Sig.ri Masullo Pasquale, Monaco Vito, e Petraglia Maria Grazia, al fine di indicare alla pubblica estimazione l’attività di coloro – che pur vivendo in posti lontani – abbiano in qualsiasi modo contribuito a rendere migliore la vita dei singoli e della comunità o ad elevare il prestigio del Paese.

Le motivazioni

Il Sindaco Franco La Tempa ha così spiegato la scelta: « abbiamo ritenuto di dover concedere una targa con attestato di benemerenza ai Sig.ri: Masullo Pasquale – per l’impegno e la passione che profonde nel mantenere unite le nostre Comunità nel senso di appartenenza alle comuni Radici; Monaco Vito – che ha provveduto alla Nostra bellissima Cappella di San Vito, affinché il suo atto di generosità e di attaccamento alle nostre radici siano motivo di orgoglio ed esempio per la nostra Comunità e Pefraglia Maria Grazia – che ha provveduto al restauro e al rivestimento delle sedie dell’aula Consiliare del Comune di Sacco mostrando ancora una volta attaccamento e dedizione per la nostra Comunità».

L’Amministrazione comunale nell’intento di concorrere al miglioramento della propria comunità, sotto il profilo sociale e morale, ritiene opportuno segnalare alla pubblica considerazione l’impegno di tutto coloro che, con opere e azioni di alto profilo morale, si siano distinti nel campo sociale, culturale, economico, sportivo, artistico e letterario, oltre a tutti coloro che si siano distinti per la loro attenzione agli alti o per atti di coraggio e di abnegazione civica, e che in qualche modo, abbiano giovato alla comuniù del Comune di Sacco, elevandone il prestigio.

Attestati di benemerenza: a chi sono destinati

I segni di benemerenza sono destinati a premiare le persone che hanno lasciato il loro paese d’origine e si sono particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria del lavoro, dello sport, dell’assistenza , delle iniziative filantropiche , della collaborazione alla attività della pubblica amministrazione o che si siano distinti per atti di coraggio e di abnegazione in nome dei valori di umanità e solidarietà.