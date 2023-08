Sacco, ordinanza di ferragosto: chiusa ai non residenti la strada Piano della Monaca/Lenzita

La strada comunale Piano della Monaca/Lenzita, nel comune di Sacco, nei giorni che precedono il ferragosto si riempie di auto che finiscono per essere d’intralcio ai residenti e agli stessi visitatori intenzionati a raggiungere l’area della sorgente del Sammaro. Per evitare un assembramento incontrollato e pericoloso, come accaduto negli anni passati, l’ente comunale guidato dal sindaco Franco Latempa ha predisposto la chiusura al traffico veicolare del tratto stradale nei giorni 14 e 15 agosto.

Ecco l’ordinanza

L’ordinanza vale solo per i non residenti; ai turisti e ai vistatori è stata, inoltre, fatta raccomandazione di percorrere il sentiero escursionistico per raggiungere la sorgente dotandosi dell’equipaggiamento adatto ed evitando infradito o calzature da passeggio urbano.

È stato fatto inoltre divieto di balneazione e di bivacco fino a duecento metri dalla sorgente

“Il 14 e il 15 agosto saranno intensificati i controlli da parte delle forze di pubblica sicurezza nell’area, si confida in una positiva e responsabile collaborazione” hanno fatto sapere dalla casa comunale augurando buon ferragosto a tutti e sottolineando che tali misure sono necessarie per tutelare tutti e per preservare la bellezza naturale dell’area.