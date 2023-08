Estate “Intra Moenia Junior” a Tortorella: spettacolo di danza in piazza San Vito

Il 13 agosto, la scenografia naturale di Piazza San Vito, a Tortorella, diventerà testimone di uno spettacolo di danza, dove la grazia e la destrezza si fonderanno in un’esibizione mozzafiato. La Asd Gymnica2000 Sapri, fiore all’occhiello della ginnastica nel golfo di Policastro e basso Cilento, prenderà il palcoscenico per portare il pubblico in un mondo magico di emozioni e sorprese.

Da oltre quattro decadi, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnica 2000 ha svolto un ruolo cruciale nella vita dei giovani della zona, forgiando corpi, menti e caratteri attraverso la ginnastica artistica, l’acrobatica aerea, il monociclo, l’equilibrismo e la giocoleria.

Il programma

Fondata con dedizione e passione, l’associazione ha contribuito alla sana crescita di numerose generazioni di bambini e ragazzi di Sapri e dell’intero Golfo di Policastro. In questo spettacolo eccezionale, gli appassionati insegnanti Giusy Duminuco, Anna Laura Duminuco, Luciano Pepe e Giovanna Duminuco, accompagnati dai loro talentuosi allievi, porteranno in scena un’esperienza che lascerà il pubblico incantato. La performance presenterà ben dieci straordinarie coreografie che spazieranno tra i trampoli e i salti della ginnastica artistica, le acrobazie audaci sul monociclo e le evoluzioni spettacolari sui tessuti aerei, il trapezio statico e il cerchio aereo.

L’evento

Organizzato dal Comune di Sapri, si inserisce nella rassegna di eventi dedicati e pensati per i più piccoli, l’Estate Intra Moenia Junior, che è iniziata il 7 agosto e si concluderà il 31 con una visita alla Città della Scienza. Appuntamento con la danza domenica 13 agosto alle ore 21.00 in piazza San Vito a Tortorella.