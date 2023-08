Eventi “Intra Moenia”, a Tortorella arriva Piera Lombardi con le sue melodie pop folk

L’evento si terrà domani, 5 agosto in piazza Umberto I. Durante la serata anche stand gastronomici Piera Lombardi approda a Tortorella con le sue melodie popolari alternate a un pop folk che, come sempre, saprà incantare il pubblico presente. Lo spettacolo rientra nell’ambito della rassegna organizzata dal Comune guidato da Nicola Tancredi “Estate Intra Moenia” che vede protagonista artisti e suoni dal mondo farsi spazio nelle mura del borgo, nelle piazzette e nei luoghi della cultura. Dopo il successo con il concerto d’apertura di Walter Ricci, che ha omaggiato l’icona del jazz americano, Nat King Cole, e lo spettacolo del Francesco Citera Quartet con il suo viaggio attraverso la “Music around the world”, tocca all’artista apprezzata in tutta Europa, calcare il palcoscenico di Tortorella con il suo canto che spazia dal cilentano all’ethno-pop internazionale.

L’evento

Il concerto si terrà il 5 agosto, alle 21:30, in Piazza Umberto I, dove saranno allestiti anche diversi stand gastronomici. Il progetto musicale dell’artista Piera lombardi è nato nell’autunno del 1999. E’ un viaggio nella memoria, un vero e proprio percorso emozionale che attraversa buona parte del Sud e delle sue straordinarie storie. Gli arrangiamenti dei brani, sia editi che inediti, riprendono le tradizioni musicali del Cilento, e del Sud Italia in genere, partendo dall’antico ed evolvendosi con le sonorità più attuali dell’ethno-world, del folk e del pop internazionali.

L’artista canterà melodie pop folk

Un sound originale e innovativo in cui convergono il calore, la solarità e il pathos del grande bacino mediterraneo. La “Cilentana”, la sua canzone bandiera, è il brano che come nessun altro incarna l’anima della nostra idea artistica e progettuale: l’incontro esplosivo tra la radice popolare e il personale bagaglio musicale. La rassegna, con la direzione artistica di Tonino Valletta Tva Studio, proseguirà il 20 agosto, in Piazza Sacra Famiglia, alle 21:30, Armanda Desidery, il 2 settembre, in Piazza San Vito, alle 21:30, con la Nuova Compagnia di Canto Popolare e il 7 settembre, nella stessa Piazza Sacra Famiglia, alle 21:30, sarà l’Oscar Movies Ensemble a chiudere l’estate Intra Moenia.