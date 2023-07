Rassegna “Intra Moenia” a Tortorella: al via una serie di eventi musicali tra Palazzo Marchesale e le piazze del Borgo

A Tortorella musica e bellezza si incontrano tra le mura. Nelle principali piazze, la musica internazionale dialoga con il paesaggio, insegue una folata di vento, gioca con lo spazio scenico del borgo. Il Comune di Tortorella per l’estate 2023 presenta la rassegna “Intra Moenia”, una serie di straordinari eventi musicali che si svolgeranno nei mesi di luglio, agosto e settembre, accanto alle suggestive mura storiche, tra il Palazzo Marchesale e le piazze del borgo, che si trasformeranno in scenari magici per accogliere artisti di fama internazionale. La direzione artistica è affidata a Tonino Valletta Tva Studio.

Il programma completo

Sarà Walter Ricci, classe 1989, cantante jazz napoletano, oltre che raffinato pianista e musicista, ad aprire domani l’estate Intra Moenia a Tortorella. L’evento si terrà alle ore 21:30, al Palazzo Marchesale, con il talentuoso Walter Ricci che omaggerà l’icona del jazz americano, Nat King Cole, con una performance indimenticabile. Il 30 luglio, nella suggestiva cornice di Piazza Scipione Rovito, alle 21:30, il Francesco Citera Quartet ci farà viaggiare attraverso la “Music around the world“, regalando un’esperienza musicale unica. Il 5 agosto, alle 21:30, in Piazza Umberto I, l’artista cilentana Piera Lombardi incanterà il pubblico con il suo canto che spazia dal cilentano all’etno-pop internazionale.

Il 20 agosto, in Piazza Sacra Famiglia, alle 21:30, Armanda Desidery ci porterà i suoni affascinanti della musica latina, del flamenco e del jazz. Il 2 settembre, in Piazza San Vito, alle 21:30, la Nuova Compagnia di Canto Popolare farà rivivere la storia della musica popolare con una performance coinvolgente. Il 7 settembre, nella stessa Piazza Sacra Famiglia, alle 21:30, l’Oscar Movies Ensemble ci emozionerà con le più belle colonne sonore da film.

Le info utili

Per ulteriori informazioni sugli eventi e per prenotazioni, visitate il sito web www.borgoditortorella.com o contattateci al numero 0973 374366.